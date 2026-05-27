Cheile Lăpușului reprezintă una dintre cele mai impresionante formațiuni naturale din Maramureș, un loc unde râul Lăpuș a sculptat în timp un peisaj spectaculos de stânci, pereți de calcar și culoare înguste care par desprinse dintr-un decor natural grandios.

Zona este apreciată atât pentru frumusețea sa sălbatică, cât și pentru atmosfera liniștită care o înconjoară. Traseul până la chei oferă vizitatorilor o experiență autentică în mijlocul naturii, cu poteci umbrite, aer curat și peisaje care se schimbă constant pe măsură ce drumul înaintează spre defileu. Râul Lăpuș traversează zona cu un curs variabil, de la porțiuni liniștite la zone rapide, oferind un cadru ideal pentru activități recreative precum raftingul, practicat tot mai des de cei care caută aventură în natură.

Cheile Lăpușului sunt considerate un loc în care frumusețea naturală nu are nevoie de intervenții sau artificii, ci doar de prezența vizitatorilor care să descopere echilibrul dintre forța apei și stabilitatea stâncii.

Sursa: Visit Maramureș