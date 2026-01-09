Ieri, 8 ianuarie a.c., în timp ce efectuau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe D.J. 108A, polițiștii din Fărcașa au observat pe raza localității, în zona intersecției străzii Independenței cu strada Mihai Eminescu un autoturism ieșit de pe partea carosabilă.

Polițiștii au identificat un bărbat de 56 de ani care ar fi condus autoturismul și din verificările efectuate a reieșit faptul că acesta ar fi pierdut controlul autovehiculului, părăsind astfel partea carosabilă.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcooliemiei.

În continuare, polițiștii efectuează cercetările sub supravegherea procurorului de caz.

Fiecare decizie de a conduce după ce ați consumat băuturi alcoolice, poate transforma un drum sigur într-o tragedie! Alegeți responsabilitatea și implicit, viața!