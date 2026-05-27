Marți, 27 mai a.c., polițiștii orașului Târgu Lăpuș au fost oaspeții copiilor de la Centrul de Relaxare și Socializare pentru Tinerii Autiști din orașul Târgu Lăpuș.

Cu această ocazie, polițiștii au susținut o activitate educativă, dar în același timp emoționantă. Aceasta a vizat creșterea gradului de informare în rândul persoanelor vulnerabile, respectiv copii cu nevoi speciale, în cele ce privesc riscurile asociate diferitelor forme de violență, precum și la mecanismele instituționale de protecție existente.

De asemenea, siguranță rutieră a fost un alt subiect abordat de polițiști. Informațiile esențiale despre ce trebuie să facă în situația în care se rătăcesc, cum se prezintă în situații alarmante, dar și ce date este important să le ofere polițiștilor.

Prezentarea polițiștilor a urmărit consolidarea încrederii dintre comunitate și instituția pe care o reprezintă, precum și sprijinirea incluziunii sociale a copiilor cu nevoi speciale.

Prin astfel de întâlniri, polițiștii continuă să promoveze importanța prevenției și a educației, demonstrând că siguranța comunității se clădește pe un fundament solid de comunicare, empatie și implicare.