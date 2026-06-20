Intervalul 22 iunie – 20 iulie va fi caracterizat de temperaturi peste valorile normale şi de un deficit de precipitaţii la nivelul întregii ţări, conform prognozei transmise vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate cele patru săptămâni analizate, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică a ţării.

22-29 iunie. Temperaturile vor depăşi mediile climatologice în cea mai mare parte a teritoriului, în timp ce regimul pluviometric va fi deficitar la nivel naţional, mai ales în regiunile intracarpatice.

29 iunie – 6 iulie. Temperaturi peste normal în majoritatea regiunilor, în special în vestul ţării. Cantităţile de precipitaţii vor rămâne deficitare în întreaga ţară.

6-13 iulie. Temperatura medie a aerului va continua să se situeze peste valorile normale în cea mai mare parte a teritoriului, cu cele mai mari abateri în jumătatea vestică. Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest se va apropia de normalul perioadei.

13-20 iulie. Mediile termice vor rămâne peste cele specifice perioadei în toate regiunile, în special în vestul ţării. Totodată, precipitaţiile vor fi deficitare la nivel naţional, cu un deficit mai pronunţat în regiunile intracarpatice.