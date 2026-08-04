Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș a marcat o zi cu o puternică încărcătură emoțională, în care noii jandarmi au depus jurământul militar, iar 33 de ofițeri, maiștri militari și subofițeri au fost înaintați în gradul militar următor, ca recunoaștere a activității și devotamentului lor.

Ceremonia a debutat cu rostirea jurământului militar-„Jur credință Patriei mele România”, moment simbolic care marchează începutul unei cariere dedicate apărării valorilor și siguranței comunității. Inspectorul-șef al IJJ Maramureș, colonelul Mihai-Dan Haiduc, le-a transmis noilor jandarmi un mesaj de încurajare, subliniind că misiunile pe care le vor îndeplini vor aduce provocări, dar și oportunitatea de a demonstra profesionalism, responsabilitate și spirit de sacrificiu.

Evenimentul a continuat cu acordarea noilor grade militare celor 33 de cadre ale inspectoratului, moment care a evidențiat aprecierea pentru implicarea și rezultatele obținute în îndeplinirea misiunilor.

Reprezentanții Jandarmeriei Maramureș au transmis că atât depunerea jurământului, cât și avansarea în grad reprezintă repere fundamentale în viața fiecărui militar și reafirmă angajamentul față de țară și comunitate. La finalul ceremoniei, mesajul instituției a fost unul simplu și puternic: „Servim Patria!”