Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, alături de întreaga comunitate a cadrelor didactice din județ, își exprimă profundul regret față de trecerea la cele veșnice a profesoarei Leontina Haiduc, fost director și un dascăl de excepție.

Prin profesionalismul, devotamentul și vocația sa, doamna profesoară Leontina Haiduc a reprezentat un model pentru generații întregi de elevi și cadre didactice, contribuind în mod semnificativ la formarea și educarea tinerilor.

În aceste momente de grea încercare, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o.

Dumnezeu să o odihnească în pace!