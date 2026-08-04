Competiția Mogoșa Everesting a reunit sute de iubitori ai sportului și ai muntelui, transformând Mogoșa într-un punct de atracție pentru participanți de toate vârstele. Evenimentul a demonstrat încă o dată că Maramureșul oferă condiții excelente pentru desfășurarea competițiilor sportive în mijlocul naturii și pentru promovarea unui stil de viață activ. Printre cei care au acceptat provocarea s-a numărat și fostul prefect al județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, care a descris participarea drept propriul său „Everest”, un pas spre adoptarea unei rutine mai sănătoase și mai echilibrate.

Participanții au evidențiat atmosfera deosebită a competiției, unde dorința de a face mișcare și de a se bucura de peisajele montane a fost mai importantă decât spiritul de competiție. Urcarea spre vârful Mogoșa le-a oferit tuturor satisfacția depășirii propriilor limite și ocazia de a descoperi frumusețea zonei.

Organizatorii, Sebastian Butcovan și Ildiko Damian, alături de numeroșii voluntari implicați, au fost apreciați pentru eforturile depuse în organizarea evenimentului și pentru contribuția lor la promovarea Maramureșului prin sport, natură și turism activ.

Mogoșa Everesting confirmă că astfel de competiții nu înseamnă doar performanță sportivă, ci și încurajarea unui stil de viață sănătos, a mișcării în aer liber și a valorificării peisajelor spectaculoase pe care Maramureșul le oferă.