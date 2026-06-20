În lumea sportului există oameni care aleg să fie în permanență aproape de echipă, indiferent de rolul pe care îl ocupă. Sunt acei oameni care pun pasiune în ceea ce fac, își asumă responsabilități și contribuie, prin muncă și implicare, la dezvoltarea unor proiecte importante. Un astfel de om este și Răzvan Pop, fost sportiv și actual membru al staffului CS Minaur Baia Mare.

De-a lungul anilor, Răzvan Pop și-a legat numele de sportul băimărean, rămânând un om dedicat clubului și valorilor pe care acesta le reprezintă. Dincolo de rezultatele care se văd în teren sau în clasamente, există o muncă permanentă de organizare și susținere a activității sportive, iar implicarea sa a fost și continuă să fie una importantă pentru familia Minaur.

Seriozitatea, echilibrul și capacitatea de a găsi soluții în momentele dificile sunt doar câteva dintre calitățile care îl definesc. Prin ceea ce face zi de zi, Răzvan Pop demonstrează că performanța în sport se construiește prin efort colectiv, prin respect și prin dorința de a duce mai departe un proiect în care crezi.

Astăzi, cu ocazia zilei sale de naștere, colegii, prietenii și toți cei care îl cunosc îi transmit cele mai bune gânduri. Îi dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii alături de cei dragi și cât mai multe motive de satisfacție, atât în plan personal, cât și profesional.

La mulți ani, Răzvan Pop! Să ai parte de împliniri, de liniște și de aceeași energie cu care ai fost mereu alături de sportul băimărean și de CS Minaur Baia Mare!