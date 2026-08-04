Campania caritabilă „Un ghiozdănel pentru un școlărel”, ajunsă la cea de-a X-a ediție, a adus din nou bucurie în rândul copiilor din Vișeu de Sus. La Biserica „Sfântul Nicolae”, 36 de copii proveniți din familii cu posibilități financiare reduse au primit ghiozdane complet echipate și jucării, pentru un început de an școlar cu mai multă speranță.

Acțiunea a fost posibilă datorită implicării comunității și a sponsorilor. Dr. Radu Rednic, de la clinica stomatologică Red Medical din Sighetu Marmației, a donat 30 de ghiozdane, iar o româncă stabilită în Italia a contribuit cu alte șase ghiozdane și jucării, toate ajungând la copiii care aveau cea mai mare nevoie de sprijin.

Organizatorii subliniază că proiectul continuă, deoarece încă sunt mulți copii care au nevoie de rechizite pentru a începe școala în condiții bune. Prin campania „Un ghiozdănel pentru un școlărel”, aceștia îi invită pe cei care doresc să se alăture inițiativei, amintind că un gest aparent simplu poate aduce speranță și poate schimba lumea unui copil.