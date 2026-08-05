Vești importante pentru locuitorii din Țara Lăpușului: în bugetul Consiliului Județean Maramureș au fost alocați 3,5 milioane de lei pentru demararea lucrărilor de reconstrucție a podului de la Rogoz, un obiectiv considerat de ani de zile o prioritate din cauza stării avansate de degradare.

Suma a fost prevăzută distinct în bugetul județului, pe lângă cele 22,5 milioane de lei alocate pentru lucrările curente de întreținere și reparații ale drumurilor județene. Separarea acestei investiții evidențiază importanța proiectului și necesitatea începerii lucrărilor fără alte întârzieri.

Podul de la Rogoz reprezintă una dintre cele mai așteptate investiții în infrastructura din zonă, iar autoritățile județene speră ca proiectul să beneficieze și de sprijin financiar din partea Guvernului, astfel încât reconstrucția să fie finalizată într-un termen cât mai scurt.

Deși, odată cu aprobarea bugetului, nu au lipsit vocile care încearcă să își asume meritele pentru această alocare financiară, oamenii din Țara Lăpușului cunosc parcursul acestui proiect și știu cine a susținut constant necesitatea finanțării lui. Pentru comunitate, însă, cel mai important este că investiția intră în linie dreaptă, iar unul dintre cele mai sensibile puncte de pe rețeaua rutieră județeană are, în sfârșit, șansa unei reconstrucții.