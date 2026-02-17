Comunitatea locală din Ieud este în doliu, după dispariția lui Gheorghe Chindriș, unul dintre cei mai implicați și respectați oameni ai satului, cunoscut pentru dragostea sa față de tradiții și pentru contribuția adusă la păstrarea identității locale.

Trupul său neînsuflețit a fost adus la Muzeul lui Vălenaru, loc emblematic care îi poartă amprenta și care rămâne o mărturie vie a pasiunii sale pentru istorie și patrimoniu. Ridicat și îngrijit cu multă trudă, muzeul a devenit în timp un simbol al comunității și al respectului pentru valorile autentice.

Întoarcerea sa în acest loc are de această dată o încărcătură profundă și dureroasă. Dacă altădată îi întâmpina aici pe consăteni cu căldură și bucurie, acum cei care l-au cunoscut vin să-i aducă un ultim omagiu, cu respect și recunoștință.

Gheorghe Chindriș va rămâne în memoria comunității prin moștenirea culturală pe care a lăsat-o în urmă. Prin inițiativele sale și implicarea constantă în viața satului, el a devenit un reper pentru generațiile de astăzi și pentru cele care vor urma.

Comunitatea își ia rămas-bun cu profundă tristețe, dar și cu convingerea că munca și dragostea sa pentru aceste locuri vor dăinui peste timp.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.