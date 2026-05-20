Performanță deosebită pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Baia Mare, care au obținut locul I la etapa județeană a concursului „Prietenii Pompierilor”, una dintre cele mai apreciate competiții educativ-sportive dedicate elevilor.

Echipa băimăreană s-a remarcat prin disciplină, rapiditate și foarte bune cunoștințe teoretice și practice privind prevenirea și stingerea incendiilor, reușind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Din lotul câștigător au făcut parte: Giurgiu Iulia, Verzila Delia, Broscoi Eduard, Oniga Andrei, Libotean Darius, Pantea David, Faji Rareș, Dobra Raul, Crăciun Marian și Finteușan Elisei. Elevii au fost coordonați de profesoara Erika Copos, cea care i-a pregătit și susținut pe parcursul competiției.

Concursul „Prietenii Pompierilor”, organizat sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și a Inspectoratului Școlar, are rolul de a dezvolta spiritul civic, disciplina, capacitatea de reacție și lucrul în echipă în rândul elevilor.

Competiția se desfășoară pe mai multe probe:

• proba teoretică, unde participanții răspund la întrebări despre prevenirea incendiilor și acordarea primului ajutor;

• „Pista cu obstacole”, o probă practică de îndemânare și viteză, în care concurenții trebuie să depășească obstacole și să execute corect mai multe exerciții specifice intervențiilor pompierilor;

• „Ștafeta de 400 de metri cu obstacole”, probă spectaculoasă care testează viteza, coordonarea și spiritul de echipă al participanților.

Clasamentul final este realizat prin cumularea punctajelor obținute la toate probele, iar echipa cu cele mai bune rezultate este desemnată campioană județeană.

Rezultatul obținut de elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” confirmă seriozitatea pregătirii și implicarea lor în activități educative și de voluntariat, aducând încă o performanță importantă pentru școala băimăreană.

Felicitări elevilor și profesorului coordonator pentru această reușită!