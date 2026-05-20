Pe parcursul zilei de marți, 19 mai, în intervalul orar 16.00-18.00, polițiștii din cadrul municipiului Sighetu Marmației și cei ai Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au desfășurat o acțiune pe raza localităților din zona de competență, alături de polițiști de frontieră și jandarmi.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea si combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 45 de autoturisme, fiind aplicate, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, 19 sancțiuni contravenționale.

Totodată, în cazul unui conducător auto care prezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere.

Astfel de acțiuni se vor organiza în continuare în județul Maramureș pentru siguranța tuturor.