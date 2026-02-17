Timp de trei zile, orașul Borșa a devenit scena unui amplu proiect cinematografic: trilogia „URA”, o producție spectaculoasă care a adus în inima munților adrenalină, emoție și multă pasiune pentru film.

Sub regia lui Romulus Hotea, stațiunea montană s-a transformat într-un decor demn de marile producții internaționale. Filmările au avut loc în unele dintre cele mai impresionante zone ale orașului: pe pârtia olimpică, la Cascada Cailor, la cabane izolate din munți, dar și în cadre dinamice surprinse cu elicopterul, snowmobilele și utilajele de bătut zăpada. Atmosfera de pe platou a fost una intensă, cu un vibe autentic de film de acțiune, comparabil cu producțiile turnate în Sölden, celebra stațiune austriacă unde au fost filmate scene din seria 007.



Distribuția trilogiei reunește personaje puternice și povești pline de tensiune. În rolurile principale îi regăsim pe Romulus Hotea (Roman Mihai), Vlad Pușcașu (Angel), Diana Rogoz (Ludmila), Adrian Bledea (Colonelul), Gabriela Hapău (Ana), Marian Capota (Kane), Eugenia Șerban (Roman Maria), Armando Prodan (Marus) și Andy Avalon (Irina).

Antagoniștii, reuniți sub titulatura „The Villain Web”, promit un nivel ridicat de suspans: Benjamin L. Whipps (Han Lee), Mihai Andreescu (MP Groza), Dragoș Dumitru (Cucu), Sali Levent (Gino) și Alin Drăgan (Silo).

Borșa nu a fost doar gazdă, ci un veritabil personaj principal al trilogiei, prin peisajele sale dramatice, energia muntelui și ospitalitatea oamenilor locului. Proiectul „URA” aduce astfel în prim-plan frumusețea Maramureșului și demonstrează că munții României pot susține povești cinematografice la nivel internațional.

Prin această producție, Borșa confirmă încă o dată că este mai mult decât o destinație turistică – este un loc unde se nasc povești spectaculoase, pregătite să ajungă pe marele ecran.