Formarea unor deprinderi corecte, încă din primii ani de viață, reprezintă un pas important în construirea unui comportament responsabil și conștient în societate.

Pentru că cei mici sunt, la rândul lor, participanți la trafic, educația rutieră timpurie este esențială.

La data de 19 mai a.c., polițiștii nu au fost în mijlocul celor mici doar pentru a le prezenta, pe înțelesul lor, aspecte legislative, ci pentru a le testa cunoștințele dobândite privind principalele reguli de circulație.

Astfel, peste 100 de preșcolari de la grădinițe din municipiul Baia Mare și Sighetu Marmației s-au întrecut în a-i convinge pe polițiști că sunt participanți la trafic responsabili.

Atât cadrele didactice, cât și polițiștii au apreciat implicarea, atenția și cunoștințele preșcolarilor, iar la final, toți copiii au fost recompensați pentru participare și încurajați să adopte un comportament responsabil în trafic.

Polițiștii rutieri îndeamnă părinții și cadrele didactice să continue activitățile de educație rutieră și să le ofere copiilor exemple pozitive în trafic, contribuind astfel la creșterea siguranței rutiere în comunitate.