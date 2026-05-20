Joi, 21 mai, la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet va avea loc o amplă serie de manifestări dedicate memoriei victimelor regimului comunist, marcând și împlinirea a 75 de ani de la deportările din iunie 1951.

Evenimentul va debuta între orele 9:30 și 10:00, în prezența Ana Blandiana, gazda și moderatoarea întâlnirii, fondatoare a Memorialului Sighet.

Începând cu ora 10:00 va avea loc masa rotundă „75 de ani de la deportările din iunie 1951”, dedicată unuia dintre cele mai dramatice episoade din perioada comunistă.

Programul continuă, între orele 10:45 și 11:15, cu prezentări de carte și lansări editoriale. Vor fi prezentate volumele: „Credinţă, rezistenţă şi memorie. Viaţă consacrată în perioada comunistă. Destine de preoţi, călugări şi călugăriţe de rit greco-catolic”; „Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica”, semnat de Alin Mureșan și Clara Mareș; „Moştenirea lui Corneliu Coposu. Principii şi valori pentru eternitate”.

La eveniment vor interveni Andrea Dobeș, Niculina Moica și Ion Andrei Gherasim.

Între orele 11:15 și 12:15 vor avea loc mai multe vernisaje și vizite expoziționale. Publicul va putea vizita expoziția de artă plastică „Memorial. Memoria durerii”, semnată de tinerii artiști Cristian Răzvan Codrea, Mihail Sârb și Adrian Pricop.

Totodată, vor putea fi vizitate expozițiile:

„Fericiții episcopi martiri greco-catolici români”, realizată de Muzeul Județean Satu Mare ;

; „Ultima privire: sub gloanțele comunismului”, semnată de artista franceză Madeleine Melot .

Manifestările se vor încheia între orele 12:45 și 13:15 cu un serviciu religios oficiat la Cimitirul Săracilor.