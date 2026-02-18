Primăria Municipiului Baia Mare anunță organizarea concursurilor de promovare pentru ocuparea a două funcții publice de conducere vacante, în baza art. XXII alin. (3) lit. a) din Legea nr. 141/2025 și art. VII alin. (7) din OUG nr. 121/2023.

Este vorba despre posturile de:

Șef serviciu – Urbanism și Avize

Șef serviciu – Infrastructură

Ambele funcții sunt încadrate la clasa de conducere, gradul II, în cadrul unor servicii din aparatul de specialitate al primarului.

Calendarul concursului

Proba scrisă este programată pentru data de 20 martie 2026, ora 12:00, la sediul instituției din Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr. 37.

Data și ora interviului vor fi afișate ulterior pe site-ul instituției, odată cu publicarea rezultatelor la proba scrisă.

Perioada de depunere a dosarelor este 17 februarie – 9 martie 2026.

Pentru postul de Șef serviciu – Urbanism și Avize, persoana de contact este Mico Roberta Liliana, inspector superior (telefon: 0372 624 195, e-mail: roberta.mico@baiamare.ro

).

Pentru postul de Șef serviciu – Infrastructură, persoana de contact este Lupșa Roxana Cătălina, inspector superior (telefon: 0372 624 195, e-mail: roxana.lupsa@baiamare.ro

).

Reprezentanții instituției precizează că responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului publicat pe site-ul Agenției, precum și încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative, aparține în exclusivitate autorității publice organizatoare a concursului.