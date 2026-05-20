Joi, 21 mai, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia „Înălțarea Domnului” din Baia Mare, cu ocazia serbării hramului. Întâmpinarea ierarhului va fi la ora 08:45, iar Sfânta Liturghie va fi săvârșită, începând cu ora 09.15.

Troparul Înălțării Domnului

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Troparul Sfinților Împărați Constantin și Elena

Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împăraţi Apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care pazeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.