Lucrările pentru remedierea avariei produse la magistrala de transport a apei din municipiul Baia Mare au fost finalizate în urmă cu aproximativ două ore, iar alimentarea orașului este reluată progresiv.

Potrivit autorităților, a fost efectuată proba de presiune, iar în prezent se realizează spălări ale rețelei prin hidranți pentru a preveni furnizarea de apă murdară către consumatori. În paralel, instalația este încărcată cu presiune redusă, măsură menită să evite apariția altor avarii pe fondul repunerii în funcțiune a sistemului.

Estimările indică faptul că în jurul orei 21:30 – 22:00 alimentarea cu apă va fi reluată în întreg municipiul, iar situația va reveni la normal.

Reprezentanții administrației locale subliniază că astfel de incidente evidențiază importanța proiectului major de reabilitare a rețelei de apă și apă uzată aflat în implementare în Baia Mare. Printre conductele care urmează să fie înlocuite prin acest proiect se numără și magistrala afectată de avarie.

În perioada următoare, băimărenii vor observa lucrări pe mai multe artere importante din oraș, inclusiv pe strada Victoriei, bulevardul Unirii și bulevardul Regele Mihai I, parte a programului amplu de modernizare a infrastructurii de apă.