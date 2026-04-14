Naționala României își definitivează programul meciurilor de pregătire din luna iunie, urmând să dispute două partide amicale importante în perspectiva viitoarelor competiții internaționale.

Primul test va avea loc în deplasare, împotriva reprezentativei Georgiei, meciul fiind programat la Tbilisi, pe Mikheil Meskhi Stadium. Partida marchează și debutul noului selecționer pe banca tehnică a tricolorilor.

Ulterior, pe 6 iunie, Echipa națională de fotbal a României va evolua pe teren propriu, la București, pe Stadionul Steaua, într-un duel cu selecționata Țării Galilor. Va fi a șasea confruntare directă dintre cele două echipe, bilanțul fiind favorabil României, cu trei victorii, un rezultat de egalitate și o singură înfrângere.

Ultimul meci dintre cele două reprezentative datează din noiembrie 1993, la Cardiff, când România a obținut o victorie istorică ce a asigurat calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal 1994.

Potrivit Federația Română de Fotbal, stabilirea din timp a acestor partide a fost esențială, în contextul unui calendar internațional aglomerat și al dificultății de a găsi adversari disponibili în perioada oficială FIFA.