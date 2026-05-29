Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce au intervenit la o sesizare în localitatea Nănești.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că la data de 28 mai a.c., în jurul orei 10.00, în timp ce se afla în fața unui magazin din localitatea Nănești, un bărbat de 75 de ani ar fi fost agresat fizic, pe fondul unui conflict spontan, de către un bărbat de 35 de ani.

Victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale.