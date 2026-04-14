România a obținut o performanță de excepție la European Girls’ Mathematical Olympiad, desfășurată în perioada 9–15 aprilie la Bordeaux, unde au participat 247 de concurente din 66 de țări. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, țara noastră s-a clasat pe locul I în Europa și pe locul al II-lea la nivel mondial, după China, care a participat cu statut de invitat. Rezultatul confirmă încă o dată tradiția solidă a României în domeniul matematicii de performanță, într-o competiție considerată una dintre cele mai importante la nivel internațional pentru elevele de liceu pasionate de științele exacte. Lotul României a reușit o prestație remarcabilă, toate cele patru participante fiind medaliate. Trei dintre ele au cucerit medalii de aur, iar una a obținut medalia de bronz, contribuind decisiv la clasarea foarte bună în ierarhia pe națiuni.

Mălina-Carla Pavel, elevă la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, a obținut medalia de aur și a înregistrat cel mai mare punctaj dintre concurentele provenite din țările participante oficial. Performanța sa a fost una dintre cele mai apreciate ale competiției, consolidând poziția României în topul european. De asemenea, două medalii de aur au fost câștigate de elevele Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, ambele de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, instituție recunoscută pentru rezultatele constante obținute în competițiile internaționale de matematică și informatică. Cea de-a patra medalie, de bronz, a fost obținută de Ioana Stroe, completând un palmares perfect pentru echipa României, cu o rată de 100% de medalii. Reprezentanții lotului au fost coordonați de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și de Anca Băltărigă, profesor la același liceu din București, ambii având un rol esențial în pregătirea și susținerea elevilor pe parcursul competiției.

Coordonarea științifică a fost asigurată de Societatea de Științe Matematice din România, instituție care gestionează selecția și pregătirea loturilor naționale pentru olimpiadele internaționale.

Reprezentanții ministerului au subliniat că această competiție deschide seria celor patru olimpiade internaționale de matematică din anul școlar 2025–2026, în care România participă cu loturi de elevi selecționați în urma unui proces riguros de pregătire și selecție.

Performanța obținută la Bordeaux confirmă continuitatea rezultatelor excelente ale elevilor români la nivel internațional și menține România în rândul celor mai puternice țări din lume în domeniul matematicii de performanță.