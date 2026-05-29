Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației-Biroul de Ordine Publică au desfășurat ieri, 28 mai a.c., o activitate informativ-preventivă la clasele primare ale Colegiului Național Pedagogic “ Regele Ferdinand” din municipiul Sighetu Marmației.

Scopul activității a vizat creșterea gradului de siguranță al celor mici și formarea unor comportamente responsabile atât în trafic, cât și în societate.

În cadrul întâlnirii, polițiștii au discutat cu elevii despre principalele reguli de circulație pe care trebuie să le respecte în calitate de pietoni, cum trebuie să traverseze regulamentar, care este semnificația principalelor indicatoare rutiere și cât este de importantă adoptarea unei conduite preventive pentru evitarea evenimentelor neplăcute.

Polițiștii i-au încurajat pe elevi să manifeste respect față de cei din jur, să adopte un comportament civilizat, iar atunci când se află într-o situație dificilă sau necunoscută să ceară ajutorul autorităților.

Activitatea a urmărit dezvoltarea spiritului civic și conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație, pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Polițiștii continuă desfășurarea activităților preventive în unitățile de învățământ, pentru promovarea unui climat sigur și responsabil în rândul elevilor.