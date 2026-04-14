Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației și-au desfășurat, zilele acestea, misiunile în zona de responsabilitate, atât la supravegherea frontierei de stat, cât și pe căile de comunicație din proximitatea frontierei, acțiunile fiind organizate în așa fel încât, în această perioadă aglomerată, în care traficul în zona de frontieră s-a intensificat, combaterea infracționalității transfrontaliere să fie eficientă, iar siguranța națională și ordinea publică să nu fie alterate de comportamente neadecvate ale cetățenilor.

Polițiștii de frontieră din cele trei județe aflate în zona de responsabilitate a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației (Maramureș, Satu Mare și Suceava) și-au desfășurat activitatea, în perioada premergătoare și pe parcursul zilelor de sărbătoare, adaptându-și misiunile tocmai la necesitățile ce derivă din intensificarea traficului în zona de graniță, atât la frontiera internă, cât și la frontiera externă.

Ținând cont de faptul că au fost suspendate controalele la frontiera internă, polițiștii de frontieră sătmăreni au desfășurat, pe căile de comunicație care fac legătura cu statul maghiar, acțiuni de verificare a respectării legislației de către participanții la traficul transfrontalier – conform atribuțiilor conferite de lege.

Două acțiuni au fost desfășurate sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare de către structurile de siguranță și ordine publică în zona de frontieră. Rămân ca principale obiective prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, combaterea evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică.

Acestea s-au desfășurat pe comunicațiile Satu Mare-Petea, respectiv Carei-Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, inclusiv pe căile de comunicații care duc spre fostele puncte temporare de la frontiera cu Ungaria.

Au participat polițiști de frontieră sătmăreni, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și SCCO Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare, iar una dintre aceste acțiuni a fost desfășurată în cooperare cu omologii maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs – Szatmar – Bereg. Au fost efectuate verificări în rândul participanților la traficul transfrontalier pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate a județului Satu Mare.

Cu ajutorul aplicației eDAC, echipele de control au verificat aproximativ 800 de persoane și 350 de mijloace de transport. Abaterile de la respectarea legislației în vigoare constatate în rândul participanților la traficul transfrontalier au fost sancționate, fiind aplicate patru avertismente și patru sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 3.500 lei, iar unui minor care nu îndeplinea condițiile legale de călătorie (lipsa împuternicirii din partea părinților) i-a fost întreruptă călătoria și nu i s-a permis ieșirea din România.

Totodată, în cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii de frontieră sătmăreni au descoperit, în mijlocul de transport al unui cetățean ucrainean, 1.200 kg de articole vestimentare second-hand, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative. În acest caz, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului au decis că produsele respective nu pot fi introduse pe teritoriul țării noastre.

Un alt caz înregistrat în această perioadă a fost cel din Punctul de Trecere a Frontierei Siret (județul Suceava). Un bărbat în vârstă de 51 de ani, cu dublă cetățenie (română și ucraineană) s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, conducând un autovehicul înmatriculat în Ucraina. Polițiștii de frontieră care au efectuat controlul au descoperit, în autovehicul, o bicicletă pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență. În urma verificărilor efectuate împreună cu ofițerii Frontex detașați în PTF Siret s-a constatat că bicicleta în cauză figurează ca fiind furată din Germania, alertă introdusă de autoritățile din țara respectivă în ianuarie 2024.

Bicicleta, evaluată la aproximativ 4.500 de lei, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Tot zilele trecute, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea (județul Satu Mare), aflați în exercitarea atribuțiilor pe căile de comunicație din zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în localitatea Petea, un cetățean din Kosovo, care conducea un autoturism înmatriculat în Kosovo.

La verificarea documentelor prezentate pentru control s-a constatat că permisul de conducere, aparent eliberat de autoritățile din Serbia în anul 2023, nu întrunește elementele de formă și de fond ale unui document autentic.

În acest caz, a fost întocmită lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale în consecință.