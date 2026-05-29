Studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare au participat la o vizită de studiu organizată la stația hidrometrică Lăpușel, în cadrul unei activități dedicate aprofundării cunoștințelor practice din domeniul hidrologiei.

Scopul întâlnirii a fost familiarizarea tinerilor cu procesele de monitorizare hidrologică a râului Lăpuș și prezentarea echipamentelor moderne utilizate pentru măsurarea și analiza parametrilor hidrologici.

În cadrul activității, specialiștii Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș au prezentat echipamentele de ultimă generație de tip ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), folosite pentru determinarea debitelor, vitezei și adâncimii apei, precum și pentru realizarea profilului transversal al cursurilor de apă.

Printre avantajele acestei tehnologii se numără: reducerea timpului necesar efectuării măsurătorilor; posibilitatea realizării simultane a mai multor măsurători; creșterea preciziei determinărilor hidrologice; stocarea automată a datelor în softul dedicat; diminuarea riscurilor la care este expus personalul din teren.

Activitatea a fost organizată în strânsă legătură cu disciplinele de specialitate studiate de participanți, oferindu-le oportunitatea de a îmbina noțiunile teoretice cu experiența practică din teren.

Reprezentanții SGA Maramureș au subliniat importanța hidrologiei în domeniul gospodăririi apelor, evidențiind faptul că exactitatea măsurătorilor contribuie la monitorizarea nivelurilor și debitelor, realizarea prognozelor, studiilor și statisticilor necesare prevenirii fenomenelor periculoase și protejării comunităților.

Colaborarea dintre UTCN – Centrul Universitar Nord Baia Mare și Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș are deja tradiție, instituția fiind deschisă permanent parteneriatelor educaționale menite să sprijine pregătirea practică a viitorilor specialiști din domeniu.