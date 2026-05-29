Joi, 28 mai a.c., la Centrul Recreațional din orașul Târgu Lăpuș a avut loc vernisajul expoziției de desene „Copilărie fără teamă”, activitate organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, alături de unitățile de învățământ partenere și Casa de Cultură din Târgu Lăpuș, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

Cu ocazia evenimentului s-au reunit elevi, cadre didactice, părinți și reprezentanți ai instituțiilor partenere, fiind expuse peste 60 de lucrări realizate de copii, prin care aceștia au redat propria viziune asupra copilăriei.

Prin desenele realizate, copiii au transmis mesaje puternice despre importanța unui mediu lipsit de violență, bullying, discriminare sau alte situații care le pot afecta dezvoltarea emoțională și starea de siguranță.

Activitățile au avut ca scop promovarea unui climat sigur pentru copii, dar și conștientizarea rolului important pe care îl are munca în echipă formată din familie, școală, comunitate și instituțiile statului.

Expoziția „Copilărie fără teamă” rămâne deschisă publicului până la data de 05 iunie 2026, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș.