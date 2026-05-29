Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat datele de start ale competițiilor de juniori și seniori pe care federația le va organiza în sezonul 2026/2027.

La fel ca în ultimele patru ediții, Liga 2 debutează în primele zile ale lunii august. De această dată, chiar în data de 1 august. Liga 3 începe în 29 august fiind al doilea an consecutiv când se va disputa în același format (8 gupre a câte 12 echipe, cu play-off primele patru și play-out ultimele opt).

Alte competiții – Liga de tineret (9 aiugust), Liga Elitelor U17 (9 august), Liga Elitelor U16 (8 august), Liga Elitelor U15 (8 august), Liga Elitelor U14 (9 august), Liga Elitelor U13 (9 augugst), Campionatul Național U19 (23 august), CN U1723 august), CN U16 (22 august), CN U15 (22 august).

Cupa României. Faza regională, grupe (8, 11 și 15 iulie), finale (18 iulie)

Cupa României. Faza națională. Turul I (29 iulie), turul 2 (5 august), turul 3 (12 august), play-off (19 august), faza grupelor (2 septembrie, 28 octombrie, 3 decembrie), sferturi de finală (3 martie 2027), semifinale (21 aprilie 2027), finala (12 mai 2027).