Având în vedere noua campanie de dezinformare „marcă înregistrată sindicatul Europol”, declanșată chiar în Sâmbăta Mare, cu privire la organizarea concursurilor pentru funcții de conducere, Centrul de Informare și Relații Publice al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:

Instituția noastră a ales să nu răspundă acestor atacuri gratuite ale sindicatului Europol, în această zi cu o însemnătate fundamentală, pentru creștinii ortodocși, din întreaga lume.

Însă, pentru corecta informare a cetățenilor, suntem nevoiți să răspundem astăzi, întrucât, în lipsa unui răspuns, oamenii pot considera lipsa de reacție drept o confirmare a informațiilor distorsionate transmise de această organizație.

Specificul și complexitatea probelor de concurs, determinate de natura atribuțiilor funcțiilor de conducere, presupun nu doar cunoștințe teoretice, ci și capacitatea de analiză, decizie și gestionare a unor situații operative concrete.

În acest sens, potrivit prevederilor OMAI nr. 140/2016, Anexa nr. 3, testul scris poate include, în limitele tematicii și bibliografiei, subiecte ce vizează analiza unor situații specifice ori identificarea de soluții la spețe profesionale, inclusiv elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii, de a evalua impactul acestora și de a exercita controlul decizional.

De asemenea, interviul structurat pe subiecte profesionale are drept scop evaluarea cunoștințelor, aptitudinilor, abilităților și competențelor manageriale, fiind fundamentat pe analiza unor situații concrete și pe identificarea de soluții în raport cu atribuțiile postului.

Rezultă, astfel, că evaluarea candidaților se realizează prin raportare la situații profesionale reale sau similare celor din activitatea curentă, ceea ce implică, în mod necesar, utilizarea în conținutul subiectelor a unor acte normative, proceduri și dispoziții incidente domeniului de activitate, unele dintre acestea având caracter clasificat, așa cum reprezentanții Sindicatului Europol cunosc deja.

În aceste condiții, pentru asigurarea unei verificări riguroase și relevante a competențelor profesionale, subiectele de concurs pot integra elemente derivate din astfel de reglementări, iar grila de corectare reflectă reperele de evaluare și interpretare corespunzătoare, inclusiv modul de analiză și soluționare a unor situații operative sau decizionale.

În ceea ce privește publicarea grilei de apreciere/corectare (grila de interpretare), aceasta se realizează pe portalul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, la finalizarea probei desfășurate de ultimul candidat, exclusiv în măsura în care conținutul acesteia nu include informații clasificate.

În ipoteza în care grila conține sau permite identificarea unor informații clasificate, publicarea acesteia ar putea conduce la divulgarea, directă sau indirectă, a unor date protejate de lege, inclusiv prin relevarea unor mecanisme, proceduri sau modalități de acțiune specifice.

Într-o asemenea situație, nepublicarea grilei nu reprezintă o limitare arbitrară a transparenței, ci o consecință directă a obligațiilor legale privind protecția informațiilor clasificate.

Cu toate acestea, respectarea principiilor legalității, transparenței și imparțialității este asigurată printr-un ansamblu de garanții procedurale alternative și complementare, respectiv:

– participarea, în calitate de observatori, a reprezentanților organizațiilor sindicale și ai Corpului Național al Polițiștilor la desfășurarea probelor;

– înregistrarea audio și video a întregii proceduri de concurs, care permite verificarea ulterioară a modului de desfășurare și evaluare a probelor;

– ⁠publicarea rezultatelor obținute de candidați;

– posibilitatea exercitării dreptului de contestare, în condițiile legii.

Aceste mecanisme asigură un nivel adecvat de transparență și control, chiar și în situațiile în care anumite elemente ale evaluării nu pot fi făcute publice din considerente legale.

În concluzie, modalitatea de publicare a grilei de corectare trebuie analizată în contextul complexității probelor și al naturii informațiilor utilizate în evaluare, reprezentând expresia unui echilibru necesar între principiul transparenței și obligația legală de protejare a informațiilor clasificate.

De altfel, reprezentanții sindicatului Europol au fost invitați și, în măsura în care au răspuns invitației, au participat la procedurile de concurs organizate la nivelul unităților Poliției Române, fiind necesar să facă dovada deținerii autorizației de acces la informații clasificate.

Prin urmare, ,,solicitarea sindicatului’’, postată pe rețelele de socializare, este lipsită de orice fundament.

Conducerea sindicatului demonstrează, încă o dată, că nu este la curent cu faptul că activitatea instituției presupune gestionarea unor date și informații a căror divulgare poate periclita ordinea publică și siguranța națională.

Iar, dacă totuși (prin prisma faptului că participă la concursurile la care doresc), este la curent cu aceste repere, demonstrează, fără echivoc, intenția de a induce în eroare opinia publică și de a decredibiliza o instituție fundamentală a României.

Conform legii, informațiile clasificate reprezintă informațiile, datele, documentele de interes pentru securitatea națională, care, datorită nivelurilor de importanță și consecințelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau

diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate.

În încheiere, reiterăm faptul că nu este prima dată când sindicatul Europol recurge la astfel de metode, iar, din analiza efectuată de instituția noastră, putem afirma, fără echivoc, că nu sunt atacuri punctuale, ci aceste atacuri fac parte dintr-o strategie gândită și pusă în aplicare, cu scopul clar de a submina încrederea cetățenilor, în instituțiile statului de drept.

Dezavuăm demersurile Sindicatului de discreditare a unui întreg Corp Polițienesc, precum și răspândirea, cu intenție, a unor informații eronate.

Reiterăm faptul că dialogul cu toate sindicatele este esențial, însă nu se poate realiza doar din partea conducerii Poliției Române, ci este necesar ca Sindicatul Europol să dea dovadă de deschidere și corectitudine și să nu mai lanseze acuze nefondate.