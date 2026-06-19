Preşedintele PNL Maramureş, deputatul Ionel Bogdan, reclamă, vineri, ”o contradicţie evidentă”: unii dintre cei 16 liberali care au atacat în instanţă mandatul stabilit de Biroul Politic Naţional pentru parlamentarii PNL au acordat, la rândul lor, mandate delegaţilor din filialele pe care le conduc pentru susţinerea lui Adrian Veştea la Consiliul Naţional şi Congres. ”Aşadar, mandatul imperativ este bun când vine de la filială, dar nu mai este bun când vine de la conducerea naţională a partidului?”, transmite Ionel Bogdan.

”Pot să atace la Tribunalul Ilfov de câte ori doresc. Poate vor găsi şi o instanţă care lucrează în weekend pentru a ataca inclusiv hotărârile Consiliului Naţional de astăzi, prin care se convoacă Congresul PNL. Un lucru este însă cert: duminică ne vedem la Congresul PNL şi vom lua deciziile pentru viitorul partidului”, a scris, vineri, pe Facebook, preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan.

Acesta reclamă o contradicţie evidentă: ”Unii dintre cei 16 reclamanţi care contestă în instanţă mandatul imperativ stabilit de Biroul Politic Naţional pentru parlamentarii PNL au acordat, la rândul lor, mandate delegaţilor din filialele pe care le conduc pentru susţinerea lui Adrian Veştea la Consiliul Naţional şi Congres. Aşadar, mandatul imperativ este bun când vine de la filială, dar nu mai este bun când vine de la conducerea naţională a partidului?”.

Ionel Bogdan afirmă că, ”indiferent de aceste manevre, PNL merge înainte”.

”Deciziile privind viitorul partidului se vor lua acolo unde trebuie: în forurile statutare ale PNL.

Ne vedem duminică, la Congres”, a transmis Ionel Bogdan.