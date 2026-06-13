SUA planifică o reducere majoră a numărului de avioane și nave de război pentru operațiunile NATO în Europa. Decizia ar limita capacitatea NATO în Europa de a lansa atacuri la distanță și de a efectua supravegheri, într-un posibil război cu Rusia.

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de aeronave și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, a relatat vineri New York Times, citând doi înalți oficiali europeni.

Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri la distanță și de a efectua supravegheri, se arată în raport.

Administrația Trump consideră însă că această decizie ar consolida apărarea NATO prin reducerea dependenței de un singur aliat.

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Planul SUA include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la 150 la 100, reducerea numărului de avioane de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor opt avioane cisternă pentru realimentare aeriană pe care le punea anterior la dispoziția Europei, se arată în raport.

SUA vor să realoce un submarin lansator de rachete și un portavion, împreună cu mai multe nave de război și zeci de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times.