În contextul temperaturilor extreme anunțate pentru această perioadă, Municipiul Baia Mare, prin Direcția de Asistență Socială, pune la dispoziția cetățenilor mai multe puncte de hidratare. În cursul zilei de azi,vineri 31 iulie 2026, punctele de hidratare funcționează în intervalul orar 12:00 – 17:00, iar asistenții medicali din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare sunt prezenți în următoarele locații: RFN; Semilună; Gară; intersecția Bulevardul Traian – Bulevardul Republicii; Cozac și în Piața Izvoare.

În cadrul acestor puncte, băimărenii beneficiază gratuit de: apă potabilă, măsurarea tensiunii arteriale, asistență și recomandări privind protecția împotriva efectelor caniculei.

Specialiștii din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare recomandă cetățenilor să evite deplasările în intervalele cu temperaturi maxime, să consume suficiente lichide, să poarte îmbrăcăminte deschisă la culoare și lejeră și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice, categorii considerate cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme.