Planetariul din Baia Mare marchează, în data de 1 iulie 2026, 57 de ani de activitate, prilej cu care instituția le oferă vizitatorilor acces gratuit și îi invită să descopere frumusețea Universului într-o zi dedicată astronomiei și cunoașterii.

Sub mesajul „57 de ani sub același cer”, reprezentanții Planetariului au anunțat organizarea unui program special pentru public, menit să celebreze peste jumătate de secol de popularizare a științei și a observațiilor astronomice.

„În dimineața zilei de 1 iulie 2026, cerul de deasupra orașului Baia Mare reunește planete, constelații și povești cosmice într-un spectacol unic. De 57 de ani, Planetariul din Baia Mare aduce Universul mai aproape de oameni. Vă invităm să sărbătorim împreună!”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit acestora, harta cerului pentru data de 1 iulie indică o configurație spectaculoasă a planetelor, care vor putea fi prezentate publicului în cadrul proiecțiilor și programelor educative desfășurate în Planetarium.

De-a lungul celor 57 de ani de existență, Planetariul din Baia Mare a devenit unul dintre cele mai importante centre de popularizare a astronomiei din România, atrăgând generații de elevi, studenți și pasionați ai cerului.

Evenimentul aniversar reprezintă o oportunitate pentru băimăreni și turiști de a descoperi fascinanta lume a stelelor, planetelor și constelațiilor, într-un spațiu care continuă să inspire curiozitatea și pasiunea pentru explorarea Universului.

Accesul va fi gratuit pentru toți vizitatorii pe parcursul zilei de 1 iulie 2026.