Echipa Angliei a fost victima unui jaf surprinzător înaintea primei lor sesiuni de antrenament la Kansas City, locul ales pentru a-şi stabili cantonamentul în timpul Cupei Mondiale la Fotbal 2026, care a început joi şi va dura până pe 19 iulie.

În timp ce se pregătesc pentru debutul în Cupa Mondială din 2026 împotriva Croaţiei, jucătorii lui Thomas Tuchel au avut neplăcuta surpriză de a constata dispariţia unui lot de ghete destinate meciurilor, precum şi a unei mari părţi din rezerva lor de mingi.

Potrivit Daily Mail, aceste echipamente au fost furate dintr-o dubiţă a staff-ului englez în timp ce se îndrepta spre Kansas City din Florida, unde echipa engleză îşi petrecuse primele zile ale şederii sale în America.

Jaf, la Cupa Mondială la Fotbal. Jucătorii Angliei au rămas fără ghete și mingi. Doi suspecți, arestați

Tot potrivit cotidianului britanic, Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii cărora le-au dispărut ghetele de meci. Pe de altă parte, stocul de mingi al echipei Angliei s-ar fi redus acum la minimum, întrucât hoţii ar fi luat toate mingile, cu excepţia uneia singure.

Rămâne de văzut cum va gestiona situaţia staff-ul lui Thomas Tuchel, având în vedere că primul antrenament al Three Lions la Kansas City este programat pentru sâmbătă.

Potrivit Daily Mail, serviciul de securitate al selecţiei engleze îi suspectează pe şoferii camionetei în cauză că ar fi fost complice la acest furt.

Federaţia engleză a luat legătura cu poliţia locală pentru a încerca să recupereze paguba.

Poliţia din Kansas City a arestat două persoane în cadrul anchetei privind furtul echipamentului echipei Angliei, informează News.ro, citând lefigaro.fr.

Asociaţia de Fotbal nu a comentat încă amploarea furtului. Echipa Angliei urmează să se antreneze sâmbătă după-amiază şi va juca împotriva Croaţiei miercuri.