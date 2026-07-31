La data de 30 iulie a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la un conflict verbal izbucnit între două persoane, în urma unor neînțelegeri în trafic, într-o parcare de pe strada Unirii din municipiu.

Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit că cele sesizate se confirmă, iar în urma verificărilor efectuate a reieșit că o femeie de 38 de ani ar fi condus un autoturism, deși nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, polițiștii au stabilit că autoturismul i-ar fi fost încredințat de către un bărbat care ar fi cunoscut faptul că aceasta nu deține permis de conducere.

În urma incidentului, între femeie și un alt conducător auto a izbucnit un conflict verbal, fără a fi înregistrate agresiuni fizice. Ambele persoane implicate au fost sancționate contravențional, conform prevederilor legale.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere.