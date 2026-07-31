Valul de căldură continuă să afecteze județul Maramureș. Vineri după-amiază, indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins pragul critic de 80 de unități atât în municipiul Baia Mare, cât și în Sighetu Marmației, ceea ce indică un nivel ridicat de disconfort termic și un risc crescut pentru sănătate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU), cunoscut și ca indice de confort termic, măsoară efectul combinat al temperaturii aerului și al umidității asupra organismului uman. Atunci când valoarea acestuia depășește 80 de unități, capacitatea organismului de a se răcori prin transpirație este afectată, crescând riscul apariției unor probleme grave de sănătate.

Specialiștii avertizează că persoanele cele mai vulnerabile sunt vârstnicii, copiii mici, bolnavii cronici, dar și cei care desfășoară activități fizice în aer liber.

Efectele expunerii prelungite la căldură pot include:

Epuizare termică, manifestată prin slăbiciune, amețeli, greață, transpirație abundentă și puls accelerat;

Insolație, o urgență medicală caracterizată prin temperatură corporală foarte ridicată, confuzie, pierderea cunoștinței și lipsa transpirației;

Deshidratare și dezechilibre hidro-electrolitice, cauzate de pierderea rapidă de lichide și săruri minerale;

Agravarea afecțiunilor cronice, în special a bolilor cardiovasculare și respiratorii.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și efortul fizic în intervalul de vârf al zilei, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile.

Meteorologii anunță că valul de căldură va persista și în următoarele zile, iar disconfortul termic va rămâne accentuat în Maramureș.