Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 19 și 25 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul lunii iulie 2026, persoanele în cauză ar fi procurat, deținut și vândut, în județul Maramureș, produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline (NEP), indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

De asemenea, în seara de 27 iulie, cele două persoane au fost prinse în flagrant delict, de către un echipaj al poliției de frontieră, în proximitatea localității Bogdan Vodă, în timp ce ar fi deținut, în autoturismul cu care s-ar fi deplasat, aproximativ 90 de grame de drog de mare risc (4-CMC) destinat comercializării.

La data de 28 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea celor două persoane.

La data de 28 iulie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor de frontieră din Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.