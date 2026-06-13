Vești bune pentru șoferii din nord-vestul țării. Un nou segment al Autostrăzii Transilvania (A3) ar putea fi deschis circulației încă din luna iulie, fiind prima inaugurare de autostradă din acest an în regiune.

Este vorba despre secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,24 kilometri, parte a tronsonului Nădășelu – Poarta Sălajului. Potrivit datelor prezentate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 98%.

Deschiderea circulației depinde însă de finalizarea nodului rutier de la Românași, care va asigura conexiunea dintre autostradă, DN1F Cluj-Napoca – Zalău și drumul județean spre Jibou și Benesat. Stadiul lucrărilor la nodul rutier este de aproximativ 72%.

Asociația Pro Infrastructura apreciază că sectorul Zimbor – Poarta Sălajului ar putea fi deschis circulației în luna iulie, dacă lucrările rămase vor fi finalizate la timp.

Pentru maramureșeni, noul tronson reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii rutiere din nord-vestul României și în apropierea Autostrăzii Transilvania de județul Maramureș. De asemenea, proiectul va contribui la îmbunătățirea legăturilor rutiere dintre Cluj, Sălaj, Bihor și regiunile învecinate.

În total, în cursul anului 2026 este așteptată finalizarea a aproape 70 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului și secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș.

Lucrările sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027, cu fonduri europene și de la bugetul de stat.