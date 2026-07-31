La data de 30 iulie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați de o femeie de 30 de ani, din Poienile de Sub Munte, cu privire la faptul că ar fi fost amenințată de soțul său.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul, în vârstă de 41 de ani, în timp ce s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, și-ar fi amenințat soția și cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de temere.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar întrucât a rezultat existența unui risc iminent, au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

Femeia a depus plângere, iar polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, în vederea documentării faptei și dispunerii măsurilor legale.