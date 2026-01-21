Schimbare de gardă la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, acolo unde Victor Adrian Gavra a preluat funația de director după ce Crina Buda s-a pensionat.

„​Am fost profund impresionat de căldura cu care am fost primit de către colegi și pornesc pe acest drum cu inima plină de recunoștință. ​Cred cu tărie că educația este un efort de echipă. De aceea, îmi doresc o colaborare strânsă și bazată pe respect între școală, părinți, elevi, comunitatea locală. Doar împreună putem construi un mediu în care performanța și dezvoltarea armonioasă a tinerilor noștri să fie pe primul loc. ​Ușa mea este întotdeauna deschisă pentru dialog și inițiative care să ne conducă spre noi reușite. Să avem împreună un parcurs plin de împliniri și rezultate frumoase!”, spune Prof. Victor Adrian Gavra, noul director.

Mult succes!