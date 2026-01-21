Joi, 22 ianuarie, ora 14:00, iubitorii de artă sunt așteptați la vernisajul expoziției de pictură „Conversații Cromatice” ediția a III-a, care va avea loc în sala „Justinian Arhiepiscopul” a Centrului Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul.

Pe simeze vor expune membrii Atelierului de pictură „De L’arte” din Sighetu Marmației.

Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul găzduiește un muzeu cu carte bisericească veche și icoane și 7 expoziții temporare, mini expoziția „Tainele Audiovizualului” dar și vitrine tematice. Colecțiile prezentate în muzeu sunt mereu îmbogățite cu noi exponate.