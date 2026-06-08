În acest weekend, la Săsar, în apropiere de Baia Mare, s-a desfășurat etapa finală U14 a Circuitului Național de MiniRugby 2026, competiție care a adunat la start mai multe echipe din țară.

După disputarea tuturor meciurilor, titlul de campioană națională la categoria U14 a fost câștigat de echipa CS Florin Popovici Baia Mare.

Clasamentul final U14 este următorul:

CS Florin Popovici Baia Mare ACS Warriors & CSS Bega Timișoara CSS Gura Humorului CSA–CSS Steaua București ACS Șoimii București ACSOV Pantelimon & ACS Rugby Academy București CS Olimpia & Flamingo București CSS Bârlad ACS Rugby Cluj Junior

Competiția a reprezentat ultima etapă a Circuitului Național de MiniRugby U14 din sezonul 2026, evidențiind nivelul tot mai ridicat al rugby-ului juvenil din România.

Sursa: Rugby Romania