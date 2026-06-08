În acest weekend, la Săsar, în apropiere de Baia Mare, s-a desfășurat etapa finală U14 a Circuitului Național de MiniRugby 2026, competiție care a adunat la start mai multe echipe din țară.
După disputarea tuturor meciurilor, titlul de campioană națională la categoria U14 a fost câștigat de echipa CS Florin Popovici Baia Mare.
Clasamentul final U14 este următorul:
- CS Florin Popovici Baia Mare
- ACS Warriors & CSS Bega Timișoara
- CSS Gura Humorului
- CSA–CSS Steaua București
- ACS Șoimii București
- ACSOV Pantelimon & ACS Rugby Academy București
- CS Olimpia & Flamingo București
- CSS Bârlad
- ACS Rugby Cluj Junior
Competiția a reprezentat ultima etapă a Circuitului Național de MiniRugby U14 din sezonul 2026, evidențiind nivelul tot mai ridicat al rugby-ului juvenil din România.
Sursa: Rugby Romania
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