Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș informează că, în cursul după-amiezii, în zona înaltă a traseelor montane spre Creasta Cocoșului, a fost semnalată prezența unei vipere. Jandarmii montani atrag atenția turiștilor să manifeste prudență sporită pe traseele din zonă și să respecte o serie de recomandări pentru evitarea incidentelor.

Printre măsurile de siguranță recomandate se numără echiparea adecvată, cu încălțăminte de munte și pantaloni lungi, utilizarea bețelor de trekking, precum și evitarea deplasării în liniște totală, pentru a permite animalelor sălbatice să perceapă prezența oamenilor și să se retragă.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să acorde atenție locurilor în care se odihnesc și să verifice zona înainte de a se așeza. În cazul întâlnirii unei vipere, autoritățile recomandă evitarea oricărui contact, fără încercarea de a o alunga sau lovi, și păstrarea unei distanțe de siguranță.

Reprezentanții Jandarmeriei Montane subliniază că patrulele sunt prezente pe traseele turistice și pot fi solicitate în caz de nevoie, iar în situații de urgență trebuie apelat numărul unic 112.

Sursa: Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș