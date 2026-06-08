În cadrul „Zilelor Filosofiei în Maramureș”, organizate la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, a avut loc o conferință susținută de academicianul Mircea Dumitru, dedicată rolului și viitorului disciplinelor umaniste în învățământul superior.

Evenimentul, desfășurat în amfiteatrul A59 al universității, a avut ca temă „Sfârșitul umanioarelor? De ce avem nevoie de învățământ umanist în universități” și a adus în prim-plan o analiză a provocărilor cu care se confruntă filosofia și științele umaniste în contextul actual al educației academice.

În intervenția sa, academicianul Mircea Dumitru a abordat tensiunile dintre domeniile umaniste și tendințele contemporane din mediul universitar, precum accentul pus pe criterii de eficiență și orientarea exclusiv pragmatică a cunoașterii, subliniind importanța menținerii dimensiunii reflexive și critice a educației.

Conferința a fost parte din programul celei de-a treia zile a evenimentului „Zilele Filosofiei în Maramureș”, care reunește anual specialiști și cadre universitare interesați de dezbaterea ideilor fundamentale ale gândirii filosofice.

Sursa: Filosofie Baia Mare CUNBM