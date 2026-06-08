O femeie urmărită de autorități a fost depistată și oprită în trafic în municipiul București, în urma unei acțiuni coordonate a polițiștilor rutieri și a structurilor de investigații criminale.

Potrivit informațiilor oficiale, la data de 8 iunie, în urma unor activități informativ-operative și a valorificării unor date operative, autoturismul în care se afla femeia a fost oprit de un echipaj de poliție rutieră.

Pe numele acesteia, Judecătoria Sighetu Marmației emisese un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

În momentul intervenției, persoana în cauză ar fi încercat să se sustragă măsurilor legale, intenționând să părăsească autoturismul, însă a fost imobilizată rapid de polițiști.

Ulterior, aceasta a fost depusă în Arestul Central al Poliției Capitalei, fiind preluată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Poliției Capitalei.

Autoritățile subliniază că intervenția a fost posibilă datorită colaborării eficiente între structuri și a schimbului operativ de informații, care a permis localizarea rapidă a persoanei urmărite.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a transmis că își menține angajamentul de a acționa ferm pentru punerea în executare a mandatelor emise de instanțe și pentru asigurarea siguranței comunității.