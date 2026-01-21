DGASPC Maramureș anunță persoanele cu handicap grav sau accentuat că pot beneficia de sprijin financiar privind transportul și au la dispoziție mai multe opțiuni din care pot alege. Aici intră spre exemplu bonurile valorice sau cardul de carburant.

