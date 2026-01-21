DGASPC Maramureș anunță persoanele cu handicap grav sau accentuat că pot beneficia de sprijin financiar privind transportul și au la dispoziție mai multe opțiuni din care pot alege. Aici intră spre exemplu bonurile valorice sau cardul de carburant.
”Ca urmare a modificării Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2025, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de noi opțiuni în ceea ce privește facilitățile de transport interurban. Astfel, aceste persoane pot opta, la cerere, pentru una dintre următoarele variante. Prima se referă la acordarea gratuității la transportul interurban, prin bilete de călătorie valabile atât pentru transportul feroviar, cât și pentru transportul rutier (autobuz). A doua se referă la acordarea de bonuri valorice pe suport electronic (card de carburant), utilizabile pentru alimentarea cu carburant sau cu energie electrică, după cum urmează: în limita sumei de 1.500 lei/an pentru persoanele cu handicap grav; în limita sumei de 750 lei/an pentru persoanele cu handicap accentuat”, explică reprezentanții DGASPC Maramureș.
O altă opțiune se referă la cardurile de carburant care pot fi utilizate pentru autoturismul aflat în proprietatea: persoanei cu handicap; familiei acesteia; asistentului personal; asistentului personal profesionist; însoțitorului. Pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic, este necesară: depunerea opțiunii scrise; depunerea cererii pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic.
Formularele tipizate pot fi obținute: de la Compartimentul Evidență și Plată Prestații Sociale din cadrul DGASPC Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 54; de pe pagina de internet a instituției, accesând link-ul:
…/formulare-tip.html (Anexa 2 – Cerere opțiune transport persoană cu dizabilități)
Programul cu publicul al Compartimentului Evidență și Plată Prestații Sociale este: luni, marți și miercuri: 09.00 – 13.00; joi: 12.00 – 16.00. Documentele pot fi transmise și în format electronic, la adresa de e-mail: prestatii@dgaspcmm.ro.
