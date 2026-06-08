Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din anul 2026 va avea o durată de 21 de zile, fiind astfel cel mai lung din ultimii opt ani. Credincioșii vor începe postul luni, 8 iunie, urmând ca acesta să se încheie sâmbătă, 28 iunie, în ajunul sărbătorii dedicate celor doi mari apostoli ai Bisericii. Durata Postului Sfinților Apostoli variază de la un an la altul, în funcție de data Paștelui și de intervalul dintre sărbătoarea Învierii Domnului și Rusalii. În 2026, Paștile au fost prăznuite pe 12 aprilie, ceea ce determină o perioadă mai lungă până la sărbătoarea Sfinților Apostoli, rezultând un post de aproape trei săptămâni.

Potrivit calendarului ortodox, din cele 21 de zile de post, 12 vor avea dezlegare la pește, ceea ce face perioada mai ușor de respectat din punct de vedere alimentar.

Conform rânduielilor bisericești, în zilele de luni, miercuri și vineri se consumă alimente fără ulei, în timp ce marțea și joia sunt permise preparatele cu untdelemn și vin. Sâmbăta și duminica este permis consumul de pește, iar dezlegări suplimentare pot apărea în funcție de sărbătorile din calendarul ortodox.

Postul de vară rămâne astfel o perioadă de pregătire spirituală, în care credincioșii sunt chemați la rugăciune, reflecție și fapte de milostenie, în cinstea misiunii Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Sursă: doxologia.ro