Numărul tot mai mare de turiști care ajung nepregătiți pe munte și apoi alertează salvamontiștii pentru a-i recupera i-a determinat pe salvatorii montani să redacteze o serie de recomandări pentru aventuroși:

Alegeti traseele in functie de experienta si pregatirea dumneavoastra;

Nu plecati in drumetie daca sunteti obosit sau nu aveti avizul medicului in caz ca suferiti de anumite boli sau sunteti in convalescenta;

Inainte de plecare in excursie, informati-va despre itinerariul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, portiuni periculoase, starea vremii si programul de functionare al mijloacelor de transport pe cablu.

Informati-va la salvamontisti, cabanieri, padurari, ciobani de stare traseului (poteci, podete, marcaje), a refugiilor si a punctelor salvamont;

Informati-va de prognoza meteo pentru urmatoarele 24 de ore, evitati deplasarea pe timp nefavorabil; Calculati timpul necesar parcurgerii traseului functie de pregatirea dumneavoastra;

Plecati pe munte cu echipament adecvat, atat pentru conditiile meteo, pentru specificul traseului si al activitatilor. Luati haine de schimb, haine de protectie impotriva vantului si ploii si haine mai groase, pentru cazul in care temperatura scade. Nu uitati ca la munte vremea este deosebit de imprevizibila, iar conditiile meteo se pot schimba radical intr-un timp foarte scurt.

Nu uitati sa puneti in rucsac lanterna, busola, harta, ochelari de soare cu protectie UV, crema de protectie UV, spray cu piper si/sau generator de ultrasunete, briceag, trusa de prim-ajutor medical si punga pentru gunoi.

Nu incarcati rucsacul peste limite rezonabile;

Evitati sa plecati singur la drum, recomandabil, in grup de cel putin trei persoane din care una sa cunoasca zona;

Informati cabanierul/familia/prietenii asupra traseului pe care doriti sa il urmati si inscrieti-va in Registrul de trafic al turistilor.

Alegeti traseele in functie de pregatirea fizica si psihica a celui mai slab din grup.

Folositi doar trasee marcate, nu va abateti de la traseu, evitati scurtaturile Urmariti si respectati marcajele si indicatoarele de pe traseu.

Pasul turistului incercat este regular si rar, mersul grabit duce la epuizarea prematura a fortelor;

La pornire mergeti intr-un ritm mai lent, ajungand treptat la viteza normala de mers;

La urcare, calcati pe toata talpa, cu genunchii usor indoiti; la coborare calcati, de asemenea, pe toata talpa, dar cu genunchii mai mult impinsi inainte si bustul aplecat;

Lungimea pasului sa fie proportionala cu talia si raportata la inclinatia pantei;

Respiratia sa fie linistita, adaptata la viteza de deplasare, iar ritmul de mers sa fie variabil in functie de inclinatia terenului;

Pe pantele cu iarba, putin inclinate ( 25 grade) si pantele foarte inclinate (peste 40 de grade), urcarea se face direct, intre aceste inclinatii, urcarea se face in serpentine.

Pe grohotisuri urcarea se face pe bolovanii mari, iar la coborarea numai pe grohotisul marunt; ordinea de mers va fi in coloana, cate unul.

Cei mai putin initiati vor fi incadrati in coloana imediat dupa conducatorul grupului; dupa primele 20 de minute de mers se va face o pauza; prima pauza mai mare (20-30 minute) se va face dupa 2 ore de mers;

In timpul mersului se recomanda sa vorbiti cat mai putin si in nici un caz cu voce tare.

Cand sunteti pe carari de munte nu uitati sa tineti cont de cateva reguli elementare referitoare la regimul de mers, respiratie, alimentatie.

Luati cu dumneavoastra o cantitate de lichide putin mai mare decat necesarul normal, pentru a va putea hidrata corespunzator. Alegeti apa, ceaiurile sau sucurile naturale, evitati bauturile carbogazoase, iar in perioada iernii luati lichide calde (pentru a le pastra temperatura un timp cat mai indelungat puneti-le intr-un termos).

Nu consumati bauturi alcoolice inainte si in timpul excursiei; acestea slabesc organismul, diminueaza capacitatea de efort si iarna favorizeaza inghetul;

Este bine sa beti apa numai la sfarsitul pauzelor, inainte de a porni din nou la drum;

Evitati sa fumati in timpul excursiei;

Acordati toata atentia alimentatiei pe munte, in special iarna: se recomanda substantele grase si zaharoase, citronadele, bauturile calde si bine indulcite;

In pauzele mai mari puteti consuma dulciuri (zahar, glucoza, miere, etc.);

In cazul aparitiei dificultatilor pe traseu sau inrautatirii vremii retrageti-va la cea mai apropiata cabana.

In caz de furtuna sau de ploaie cu descarcari electrice parasiti culmea; nu va adapostiti langa copaci izolati, inalti sau langa stanci; nu alergati;

In caz de ceata, ploaie puternica, viscol cautati urgent un adapost, cei care pleaca in cercetare nu o faceti la o departare mai mare de distanta la care se aude glasul omenesc sau se vede lumina lanternei; in nici un caz nu lasati in urma pe cei obositi.

Iarna, pe vreme rea (viscol, ceata, ger), va veti deplasa in grup compact, daca zona nu prezinta pericol de avalanse;

Evitati strigatele si orice alte zgomote in locurile unde se pot produce avalanse; la traversarea pantelor prielnice avalanselor trecerea se face la o distanta de cativa metri unul de altul si se calca exact in urma lasata de capul coloanei, inaintandu-se in sir indian;

Nu trebuie, sub nici un motiv, sa ramaneti in urma grupului;

Nu faceti focul in padure si pe pasunile alpine. Nu aruncati chibrituri sau tigari aprinse;

Ocrotiti flora, fauna, pesterile, monumentele naturii, apele;

Nu poluati natura;

La plecarea dintr-un loc de popas lasati curat in urma voastra;

Nu deteriorati amenajarile turistice, marcajele si indicatoarele.

Respectati monumentele naturii si ariile protejate.

Nu aruncati deseuri in zona montana.

Respectati normele de comportare in cabana; la cabana respectati timpul necesar de odihna;

In caz de accident reactionati prompt si eficace pentru a proteja si asigura accidentatul. Anuntati Salvamont-ul specificand urmatoarele: ce s-a intamplat, cate persoane au nevoie de ajutor, cand s-a produs accidentul, locul unde se gasesc persoanele accidentate.

In caz de ratacire, pastrati unitatea grupului. Ramaneti treji si constienti. Miscati-va pe loc pentru a preveni hipotermia. Nu consumati alcool. Anuntati Salvamont-ul.

Apelati cu incredere la ghizii montani autorizati si la membrii Salvamont.

Raspundeti la solicitarile cabanierilor, a altor grupuri de turisti sau a echipelor salvamont pentru a da ajutor unor oameni aflati in primejdie.

Nu uitati sa va informati din timp despre telefoanele utile, salvamontul din zona , Dispeceratul National Salvamont (0SALVAMONT), etc. Priviti periodic ecranul telefonului mobil pentru a urmari prezenta sau absenta semnalului si tineti minte locul unde ati avut ultima data semnal. Economisiti acumulatorul telefonului sau puneti in rucsac un acumulator de rezerva.

Apelati cu incredere echipele salvamont, singurele structuri abilitate legale pentru interventia in salvarea montana, prin Dispeceratul National Salvamont, la numarul de telefon 0Salvamont (0725826668), sau prin SNAU 112, specificand urmatoarele: numele dumneavoastra, ce s-a intamplat, cate persoane au nevoie de ajutor, cand s-a produs accidentul si locul unde se gasesc persoanele accidentate. Incercati sa protejati accidentatul pana la sosirea echipei de salvatori montani.

Instalati pe telefon aplicatia SALVAMONT-VODAFONE

„Moartea pe munte nu este un act eroic, demn de admiratie, ci o consecinta a unei neglijente”.