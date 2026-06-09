Autoritățile au intervenit marți după ce, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Chiuzbaia, aparținătoare orașului Baia Sprie. În urma apelului, autoritățile administrației publice locale au fost informate, iar la nivel local s-a constituit o echipă de intervenție formată din reprezentanți ai administrației locale, jandarmi, polițiști, medic veterinar și reprezentantul fondului de vânătoare. Pentru avertizarea populației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș a transmis un mesaj RO-ALERT privind prezența animalului sălbatic în zonă.

De asemenea, la fața locului a fost trimis și un echipaj medical din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș, pentru a interveni în cazul producerii unor situații de urgență.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite apropierea de animal, să nu încerce să îl hrănească și să nu îl fotografieze, pentru a preveni incidente care ar putea pune în pericol viața sau integritatea fizică a persoanelor aflate în zonă ori care tranzitează drumul județean.