Credincioșii sunt invitați să participe sâmbătă, 13 iunie, la sărbătoarea hramului bisericii Parohiei Greco-Catolice „Sfântul Anton” din Baia Mare. Momentul central al manifestărilor religioase va fi Sfânta Liturghie Arhierească, programată să înceapă la ora 10:00. Evenimentul reprezintă un prilej de rugăciune, comuniune și celebrare a patronului spiritual al lăcașului de cult.

Reprezentanții parohiei îi așteaptă pe toți credincioșii să ia parte la această sărbătoare de suflet.

Sursa: Episcopia Greco-Catolică de Maramureș