Direcția de Asistență Socială Baia Mare derulează, în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2027, proiectul „Respect și grijă pentru copiii speciali”, o inițiativă dedicată sprijinirii și incluziunii copiilor cu nevoi speciale. Valoarea totală a proiectului este de 9.359.881,53 lei, din care 9.172.683,90 lei reprezintă cofinanțarea acordată de Uniunea Europeană prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

În cadrul activităților de informare și conștientizare, reprezentanții proiectului transmit un mesaj ferm privind efectele consumului de alcool și droguri: „Alcoolul și drogurile nu îți iau doar sănătatea. Îți iau limitele! Iar când limitele cad, deciziile se strică, iar consecințele rămân.” Proiectul „Respect și grijă pentru copiii speciali” este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot contacta Direcția de Asistență Socială Baia Mare, cu sediul pe strada Dacia nr. 1, telefon 0262 211 949, e-mail: das.proiecte@baiamare.ro

Sursa: Direcția de Asistență Socială Baia Mare